"Los bienes se adquirieron producto de la comisión del delito, por eso se produce el decomiso"

La Justicia argentina ordenó el decomiso de bienes por más de 684.990 millones de pesos a Cristina Fernández de Kirchner y a otros condenados en la causa Vialidad, en una medida que busca concretar la ejecución patrimonial tras la condena por administración fraudulenta.

El abogado constitucionalista Diego Armesto dialogó con Creer o reventar y expresó su respaldo a esta determinación judicial, señalando que "era lógico que no se podía estirar más" y la medida es coherente con el principio de restitución y con la función disuasoria del decomiso en casos de corrupción.

"Esos bienes se adquirieron producto de la comisión del delito, por eso se produce el decomiso. No puedo creer la cantidad de inmuebles que se compraron. La corrupción siempre hace eso, los funcionarios a veces se pasan de rosca, y después los encontrás con departamentos y dólares en la casa", expresó.

El decomiso constituye una pena accesoria legítima que busca despojar a los responsables de las ganancias ilícitas y restituirlas a la sociedad, y no debe verse como un castigo simbólico sino como un mecanismo institucional serio y necesario.