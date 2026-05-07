Los bares porteños celebran el Día Mundial del Cocktail

Los bares de la ciudad de Buenos Aires celebrarán el Día Mundial del Cóctel -el miércoles 13 de mayo- con tragos a precios especiales.

Y, el viernes 15, la Cámara Argentina de Bares de Coctelería (Cabarco) convoca a la comunidad coctelera al Parque de Innovación.

Allí se instalará el Cocktail Museum, con un recap de la historia de la coctelería mundial y local, y se realizará la Cocktail Fest, con DJ en vivo y barras invitadas.

“Cada 13 de mayo es una oportunidad para que más personas descubran lo que nuestros bartenders crean con creatividad, técnica y pasión”, señaló Eduardo Demaestri, presidente de Cabarco.

En el Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, el Cocktail Museum ofrecerá un recorrido inmersivo por la historia y el arte de la coctelería argentina e internacional, con piezas, relatos y experiencias que ponen en valor el oficio del bartender a lo largo del tiempo, guiado por el experto Diego Mato.

Además, ocho barras de bares destacados de la ciudad presentarán sus cócteles más icónicos; y la Cocktail Fest reunirá a la comunidad coctelera con el DJ Dramer en vivo hasta la medianoche.

Estas celebraciones serán la antesala de la próxima edición de la Buenos Aires Cocktail Week, explicaron desde la entidad.