Los avances en la investigación por el triple crimen en Florencio Varela

Los cuatro detenidos por el triple crimen de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela serán indagados e imputados este jueves. A su vez, se esperan nuevas pericias en la casa del horror y avances en la investigación para dar con el líder narco peruano. Los detenidos Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18, serán trasladados desde la DDI de La Matanza hasta la UFI N°2 de Laferrere.

El investigador forense Raúl Torre dialogó con el equipo de Creer o reventar y dio detalles sobre el caso, tras afirmar que "el hecho está absolutamente esclarecido". "La satisfacción ciudadana llegará por un lado cuando el resto de los autores materiales e intelectuales sean detenidos y creo que finalmente cuando este tipo de hecho dejen de ocurrir en nuestro país", expresó.

En ese sentido, dijo que "las fuerzas de seguridad están realizando de cacería formidable" al autor intelectual y otro sicario que habría participado.

El triple crimen fue transmitido a través de las redes sociales para un grupo cerrado de personas. Al respecto, Torre afirmó que "cibercrimen ha trabajado muchísimo en las últimas horas con este caso", persiguiendo los celulares de los criminales y los que participaron en la transmisión en vivo persiguiendo los números de IP.

Se espera que en la jornada de hoy los acusados también sean imputados por el delito de homicidio agravado.