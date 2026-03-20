Los ataques de pánico y las técnicas para superarlos

El médico psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires y psicoterapeuta, Doctor en Medicina, que posee una amplia trayectoria clínica y académica en depresión y trastorno bipolar, conversó con Carla Ruíz en el programa de Nora Briozzo, “100% Nora”, sobre estas problemáticas.

“El ataque de pánico es un trastorno que se da dentro de los trastornos de ansiedad”, entre otros, explicó, y lo diferenció de los “trastornos de pánico”.

Describió este ataque como la “aparición súbita de miedo intenso, que alcanza su máxima expresión en minutos”.

El profesional precisó que, además de ello, está acompañado de otros “trece síntomas”, entre los que citó “palpitaciones, dolor o malestar en el tórax, temblor, mareo, inestabilidad ó desmayo, náuseas o malestar abdominal, escalofríos”, entre otros.

Indicó que “esto se da más frecuentemente en adolescentes en adelante pero puede aparecer en distintas edades”.

Al ser consultado sobre cómo actuar, señaló que “lo primero es la consulta médica, hay que descartar cuestiones orgánicas. Luego hacer diferentes diagnósticos psiquiátricos”.

Entre las técnicas para recuperar la calma durante una crisis de pánico, se encuentra la respiración, el ejercicio físico, bailar, prácticas de atención plena o mindfulness, y el earthing o grounding (toma de tierra) que consiste en el contacto físico directo con la superficie de la Tierra.

El Doctor Sebastián Alejandro Alvano ha publicado cuatro libros y ha brindado múltiples conferencias y cursos en distintos países.

Es Psiquiatra Universitario y Doctor en Medicina (UBA); Director y Profesor de la Maestría en Psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro.