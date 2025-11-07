Los artistas y obras universales llegan a la radio

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En 1951, aparecen como novedad los programas y radioteatros dedicados a los artistas y obras universales.

Un hecho importante es la promulgación de la primera Ley de Radiodifusión, el 31 de octubre de 1953.