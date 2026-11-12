"Los argentinos vivimos un viaje espiritual en los tres días que estuvo el Papa"

El cantante Nahuel Pennisi dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional sobre la presentación que hizo frente al Papa León XIV durante el Encuentro con los Jóvenes, que ocurrió en Palermo el martes por la noche. El artista interpretó la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Paéz, en pleno actuación frente al Santo Padre.

"Valoré mucho más el silencio que el mismo aplauso ese día. El público estaba conmovido por la situación. Hicimos un viaje espiritual masivo y que hace tiempo no nos pasaba", expresó.