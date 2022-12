"Los argentinos no merecemos este Poder Judicial"

La presidenta del bloque de Senadores bonaerenses (FdT), María Teresa García analizó el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad por fondos de coparticipación.

"No me sorprende, los argentinos no merecemos tener este Poder Judicial. La Corte decidió intervenir no solo todos los poderes, sino atacar el Federalismo argentino. 19 provincias se opusieron. La Corte no atendió a 14 gobernadores", expresó.

"Ya vimos a jueces que son dueños de medios o a los que jugaban al tenis con Mauricio Macri en Olivos. No podemos ser comentaristas de esta situación, la sociedad requiere otro tipo de actitud. Los bonaerenses verán afectados sus ingresos", resaltó García. "Estoy muy indignada".

En tanto, destacó que "es necesario que se modifique la ley del Consejo de la Magistratura".