Los árboles de plátanos ¿los enemigos de los alérgicos?

La Ciudad de Buenos Aires tiene plantados en espacios públicos. Se calcula que hay 500 mil árboles y un 15% del total son plátanos, una especie que suele producir gran cantidad de polen y causa en quienes tienen alergia síntomas de rinitis, conjuntivitis e incluso asma.

El naturista, César Massi, en diálogo con Viva la Pepa, aseguró que son magníficos árboles ornamentales, muy empleados para dar sombra en plantaciones lineales en calles, avenidas y jardines, en paseos y carreteras, y también se los ubica aislados en plazas públicas.