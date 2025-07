Los alquileres temporarios aportan US$ 1.100 millones por año a la economía argentina

Los alquileres temporarios generan un impacto en la economía de Argentina de alrededor de US $1.100 millones por año y su actividad contribuye a respaldar a más de 58 mil empleos.

Los datos se desprenden de un relevamiento efectuado por Airbnb, que destacó que por cada dólar que los huéspedes gastaron en la reserva de un alquiler temporario destinaron otros 7 en gastos adicionales en la economía local.

El análisis indicó que la actividad desarrollada en torno a los alquileres temporarios genera unos US $430 millones en ingresos laborales.

Además, consignó que los huéspedes que reservan a través de alguna plataforma en Argentina gastan alrededor de us$ 800 adicionales en bienes y servicios, us$ 240 en restaurantes y casi us$ 290 en entretenimiento y compras, lo que provoca un impacto positivo en la economía de todo el país.

Otros datos del relevamiento marcan que más del 45% del gasto generado por huéspedes de alquileres temporarios se realizó en distintos barrios que generalmente quedan afuera del turismo masivo.

Por último, casi el 50% de los anfitriones que recibieron huéspedes en Argentina en 2024 indicaron que los ingresos que obtienen a través de la plataforma les ayudan a cubrir los gastos mensuales.

Estos datos evidencian cómo el turismo gestionado a través de estas plataformas contribuye significativamente al crecimiento y fortalecimiento de la economía Argentina de una manera integral.