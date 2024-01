“Los alquileres no se pueden poner muy altos; no es negocio”

El presidente del Colegio de Martilleros de Bahía Blanca, Carlos Esteban, dijo que “la desregulación de los alquileres va a traer mejoras para el mercado inmobiliario”.

Esteban agregó que “la ley anterior perjudicaba tanto a inquilinos como a propietarios. Eso llevó a que se retiraran muchas propiedades del mercado. Ahora los acuerdos quedan entre las partes”.

-Los alquileres no se pueden poner muy altos porque la propiedad me va a quedar vacía… y no es negocio.

