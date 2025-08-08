Los Abuelos de la Nada visitaron el estudio de Radio Nacional y cantaron en vivo

Los Abuelos de la Nada visitaron el estudio de Radio Nacional y compartieron con los oyentes algunas de sus canciones, antes de regresar a los escenarios con un show renovado y emocionante, guiado por Gato Azul Peralta, heredero del legado de Miguel Abuelo.

En Ramos generales, además adelantaron cómo se preparan para una presentación especial para el 12 de agosto a las 22:30 en Bebop Club. Acompañados por el legendario guitarrista Gringui Herrera, la banda revive los grandes clásicos que marcaron generaciones: Mil Horas, Himno de Mi Corazón, Costumbres Argentinas, entre otros himnos del rock nacional.

La presentación en Bebop Club promete una experiencia íntima, con la cercanía que ofrece el espacio y la intensidad de una banda que vuelve a conectarse con su público.