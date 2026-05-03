"Los 10 km son mi distancia favorita, es muy explosivo, una cantidad de tiempo muy linda para correr rápido"

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, conversamos con el atleta de elite bahiense, Manuel Córsico, Profesor de Educación Física, Campeón Nacional de Media Maratón, Décima mejor marca histórica en esa distancia.

Manu se quedó con el primer puesto de la Media Maratón en la 41º Edición de la Maratón Internacional A Pampa Traviesa, que se disputó el 19 de abril en la provincia de La Pampa.

Nuestra Historia que corre tiene como protagonista al ultratrail runner, Nicolás Morilla, Licenciado en Educación Física, oriundo de General Galarza, provincia de Entre Ríos, que fue seleccionado para correr la CCC-UTMB 2026, una de las citas más importantes del calendario mundial de trail.

En la charla, "Manu" nos compartió el balance que hizo de su podio en A Pampa Traviesa, expresó estar "contento y satisfecho, sorprendido"; destacó haber podido "aguantar bien el ritmo" y dijo tener "tranquilidad" por el resultado alcanzado.

"No pensé que iba a correr en esa marca; sé que estoy para correr pero no me imaginé que, en ese circuito, iba a poder correr en esa marca".

"Sin buscarlo, se dio que hice la marca mínima que pedían para ir a un Panamericano", admitió a raíz de su clasificación para el Campeonato Panamericano de Atletismo previsto en Medellín, Colombia entre el 26 y 28 de agosto.

"Estoy en un buen momento, me siento joven, en una etapa donde puedo bajar las marcas y establecerme más en lo que es media maratón para después tirar una maratón, que es una distancia a la que hay que tenerle mucha respeto".

Además de tener su propio grupo de entrenamiento Focus Team, entrena doble turno y reconoció que "quiero correr más 10km".

"Los 10 km son mi distancia favorita, es muy explosivo; una cantidad de tiempo muy linda en la que se puede hacer fuerza y correr rápido".

"Siesta, alimentarte bien, kinesiólogo fijo y una vida ordenada", son los ejes importantes que destaca Manu en el marco de su entrenamiento para mejorar y superarse.

"Me parece tremendo, lo veo muy positivo y muy bueno", señaló respecto al incremento de la cantidad de corredores y carreras pero también, reconoció que "hay mucha irresponsabilidad".

Tenía 19 años cuando Córsico empezó a incursionar en el mundo del atletismo, pero recién hace "dos años y tres meses" que lo hace de manera más profesional.

"La idea sería correr la mayor cantidad de años para lograr tener mi casa y mi tiempo libre. Quiero disfrutar ahora lo que está pasando". "Para mí correr representa un estilo de vida y un orden, una mejor calidad de vida".

Por su parte, Nicolás Morilla nos contó cómo llegó al trail y su experiencia con esta disciplina, aún entrenando "con desventaja" dado que vive en una zona llana lo que lo lleva a "esforzarse el doble".

"Por circunstancias de la vida me terminé volcando al trail", señaló.

"La ultra tiene una magia rara, donde se la pasa bien, se la pasa muy mal, y se la vuelve a pasar bien, es algo que sólo descubrís en una ultra". "Constantemente hay que buscarle la vuelta y la cabeza juega un papel importante, es el 80 por ciento". "Es una adicción linda, no me puedo bajar más de las ultras. La montaña te ubica, te da toda la humildad que tenés".

"Quiero demostrar que, pese a un terreno adverso, se puede correr en la montaña pero siempre con constancia y disciplina trabajando", expresó Nico sobre su objetivo de participación en el circuito de CCC de UTMB 2026, en los Alpes, que atraviesa Italia, Suiza y Francia.