Los 10 juegos de mesa ideales para regalar esta Navidad

Se acerca la Navidad y con ella la búsqueda del regalo perfecto, capaz de emocionar tanto a los más pequeños como a los adultos más exigentes. Devir Argentina presenta un top 10 de juegos esenciales para regalar (y jugar) esta Navidad, seleccionados bajo tres criterios clave para garantizar la diversión de todos: simplicidad de reglas, fluidez de la partida y una temática atractiva.

Juan Del Compare, marketing manager de Devir Argentina, en diálogo con Nunca es Tarde, detalló el listado de los 10 juegos de mesa ideales para regalar en estas fiestas:

Catan

El indiscutido número uno, considerado el primer juego moderno. Propone comerciar recursos para construir caminos, pueblos y ciudades, diseñado para ser jugado por 3 a 4 jugadores.

Cities

El juego más querido del año para quienes disfrutan construir. Cuenta con reglas simples, una estética preciosa y una profundidad estratégica muy amable. Es ideal para fans de la construcción, recomendado desde los 10 años, y se juega de 2 a 4 jugadores.

El Laberinto Mágico

Uno de los favoritos entre los más pequeños de la casa. Los jugadores son aprendices de mago que deben recolectar símbolos en un laberinto con paredes invisibles. Su mecanismo magnético es fascinante, perfecto para niños a partir de 6 años que disfrutan los desafíos, y permite jugar a 2 a 4 jugadores.

Fantasma Blitz

Para quienes disfrutan la velocidad. Este juego rápido y adictivo desafía reflejos y percepción en partidas que hacen reír a toda la mesa. Está recomendado desde los 8 años y funciona muy bien con grupos grandes, ya que permite jugar de 2 a 8 jugadores.

El Monstruo de Colores

Basado en el querido personaje del cuento de Ana Llenas, este juego es perfecto para jugar con los más chicos, desde los 4 años. Ayuda a identificar y expresar emociones de manera lúdica, con una propuesta tierna y familiar para 2 a 5 jugadores.

Carcassonne

Un clásico moderno que brilla especialmente en familias o grupos de cinco. Con reglas simples y partidas siempre distintas, los jugadores construyen caminos, ciudades y monasterios colocando losetas. Es ideal para familias que buscan variedad, y se juega de 2 a 5 jugadores. Ganador del Spiel des Jahres 2001.

Código Secreto

El party game definitivo de palabras y deducción. Dos equipos compiten por adivinar palabras utilizando pistas del líder. Es ideal para familias numerosas y grupos grandes, pues permite jugar de 2 a 8 jugadores (y más, si se suman a los equipos).

Polilla Tramposa

El único juego donde hacer trampa está permitido, siempre que no te descubra el Chinche Guardián. Es divertidísimo, caótico y apto desde los 7 años. El objetivo es deshacerte de todas tus cartas por los medios más creativos posibles, y pueden participar hasta 5 jugadores.

Sushi Go!

Perfecto para amantes de los juegos de cartas rápidos y simpáticos. Los jugadores intentan armar el “menú de sushi” perfecto mientras las cartas pasan de mano en mano a toda velocidad. Es ideal para amantes de la velocidad, a partir de los 8 años, y se juega de 2 a 5 jugadores.

La Isla Prohibida

Ideal para familias que disfrutan del trabajo en equipo y el cooperativismo, recomendado desde los 10 años. Este juego invita a los participantes a recuperar tesoros antes de que la isla se hunda, combinando sus habilidades para ganar. Se juega de 2 a 4 jugadores.