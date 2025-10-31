Lorena Villaverde analizó un nuevo escenario “para lograr los cambios que necesita el país”

La senadora electa por La Libertad Avanza en representación de Río Negro, Lorena Villaverde, hizo un balance del proceso electoral, que culminó el domingo 26 pasado y se refirió a la vez al “maltrato y desprestigio” hacia su persona, durante la campaña, que fue “salvaje y despiadada.”

Villaverde, quien asumirá en una banca de la Cámara Alta, al partir del próximo 10 de diciembre, aseguró que tiene “la ficha limpia, a diferencia de otros candidatos que prefirieron votarla en contra”.

Por otra parte, al ser consultada, se refirió a la agenda parlamentaria que se viene, poniendo sobre relieve,” las reformas laboral e impositiva”. No obstante aseguró que se trata de la segunda etapa de transformaciones propuestas de parte del Gobierno Nacional y es lo que votó la ciudadanía el domingo pasado.

A la vez, hizo referencia a los cambios que se vienen para la provincia de Río Negro, en materia energética y tecnológica.

