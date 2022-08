Lorena Paredes pidió restricción de acercamiento para familiares de Vidal #11

Lorena Paredes es víctima de violencia de género. La situación inició en octubre de 2018, luego de graves hechos de violencia la joven lo denunció y recién 5 años después Luis Vidal, el agresor, está preso por el ataque que casi le quita la vida a Lorena. “Desde el fin de semana recibo amenazas desde distintos perfiles de redes sociales, hice la denuncia en la comisaría, pero me dicen que no pueden confirmar que sea él o sus familiares” expresó Lorena en Hoja de Ruta.

Luego de superar el proceso judicial, Lorena había mejorado su calidad de vida, dado que la situación de violencia la llevó a un tratamiento psicológico con medicación, pero en este contexto el tratamiento retrocedió. "No creen en mi miedo, cómo demuestro lo que me pase en el futuro, qué pasa si me entran a mi casa, o me violan a mi hija" dijo entre llantos la mujer. Lorena realiza denuncias por cada acercamiento o amenaza que recibe, siente que vive una pesadilla “Me siento sola y la persona que me tienen que cuidar, le molesta que vaya a hacer denuncias. Molesta una mujer que habla y pida (ayuda)", indicó muy angustiada en la Columna de Género Con Anteojos Violetas de Inka Von Linden, periodista especializada en género.

Hoja de Ruta| Equipo: Andrea Miranda, Elena Yrrazabal y Amanda Khöler| Operación técnica: Luis Villegas| Imagen ilustrativa|