López Murphy: “No creo en la renta inesperada, voy a votar en contra”

En Rosca N'Roll hablamos con Ricardo López Murphy, diputado nacional por Juntos por el Cambio en representación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre la designación de Silvina Batakis, su ex alumna de Política Económica a largo plazo al frente del Ministerio de Economía, eligió ser prudente y consideró: “Tiene que aprovechar los avances logrados con el Club de París y encauzar la relación de Argentina con los organismos bilaterales”. Y con respecto al ex ministro, dijo: “A Guzmán se le habían desbordado las cosas y vio la oportunidad de no afrontarlo”.

López Murphy no fue a la marcha del último sábado, apoyó la convocatoria, pero se diferenció de las expresiones violentas: “Nuestros valores son los de una democracia representativa”.

Con respecto al 2023, el diputado nacional cree que es un error hablar de candidaturas y declaró: “La política no puede ser un casting. En mayo o abril del año que viene vamos a hablar sobre mi candidatura a presidente”.

Por último, adelantó que no cree en la Renta Inesperada y, como prometió en campaña, jamás votaría un alza adicional de impuestos.

