López "Me estoy brindando al máximo al club que amo"

Balance positivo luego del triunfo 3 a 0 en su casa por la fecha 29 de la Primera Nacional. Diego López afirmó que se viene "la presión más linda , de pelear por cosas importantes".

El defensor jujeño, Diego López en dialogo con Radio Nacional comentó "Me estoy brindando al máximo al club que amo y que me abrió las puertas para jugar y cumplir mi sueño de chico, me tengo que brindar al máximo"

"El gol es un momento bueno , hay que darle importancia por que no es común convertir siendo defensor, es algo que nos pide el entrenador"

Por último expresó "Sabemos que se viene la presión más linda , que es la presión de pelear por cosas importantes, años antes era distinto por que la presión era por no descender"