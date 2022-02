Lóndero habló del retiro y de sus miedos

Por Daniel Corujo, desde Córdoba

El tenista de Jesús María, Juan Ignacio Lóndero habló de su depresión, de su “miedo a morirme” y de largar el tenis.

Muy crudo Lóndero en conferencia de prensa tras ganar dos partidos en el Córdoba Open quien agregó que “está recuperado y mejoró mentalmente”.

“La pandemia me rompió la cabeza, me hizo muy mal. Creí que iba a salir muy rápido, pero no fue así. Necesité mucha ayuda”, señaló el tenista hoy 139 del mundo.

Habló que trabajó mucho para salir “de un lado oscuro que recién ahora lo estoy sacando de adentro mío”.

“No sé porque me dio miedo a morirme, tuve ataques de pánico, está medicado. Fue muy difícil el momento que viví y eso se vio reflejado en la cancha y en mis resultados, por supuesto”, contó sin pelos en la lengua el cordobés.

“Me hace sentir bien que la gente vuelva a alentarme, que me demuestre su cariño y que el periodismo se interese por escucharme”, dijo y finalizó diciendo que poco a poco va logrando su mejor nivel tenístico, el que en su momento me llevó a ser Top-100”.

Lóndero, después de dos años, volvió a los cuartos de final de un torneo de ATP (el último en febrero de 2020, la semifinal del Argentina Open).