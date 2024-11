Lolas más chicas, la tendencia mundial que desembarcó en Argentina

Entrevistado por el programa Nunca es Tarde conducido por Adrián Noriega, el médico cirujano Edgardo Bisquert, presidente saliente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, comentó lo que está sucediendo en el país es que las mujeres a una determinada edad, cuando están en un momento de recambio de implantes, muchas de ellas optan por retirarselos implantes.

Es decir que no se ponen un nuevo implante o en caso de hacerlo, lo hacen por implantes más chicos.

Esto, según expresa el doctor, no se da tanto por moda sino por cómo cambia la sociedad. "Hace 30 años -especificó- de cada 10 pacientes que se operaban de mama, 9 se hacían reducción de volumen y 1 se aumentaba. Luego, con el tiempo con el tiempo, esa tendencia fue cambiando con la tecnología y desarrollo de productos en los implantes".

Estos productos, dijo, "fueron adquiriendo calidad y también por lo que devolvían los medios en esa época".

"Hace años las tendencias las generaban por televisión, pero hoy en día los medios son las redes y se copia lo que se ve en ellos, como OnlyFans, DivasPlay donde las pacientes pueden desear copiar lo que se ve en ellas", agregó.

El médico aclaró que "algo que sucede de hace mucho tiempo y los médicos argentinos nunca dejaron de operar pacientes que tienen mamas muy grandes que les ocasiona problemas de salud, no solo de columna, postural sino también de infecciones nicóticas".

"En el presente -añadió-la cirugía de aumento mamario sigue siendo la más frecuente, pero hay una tendencia que es la que se comentaba al principio que son las pacientes que superan los 50 años que deben cambiarse los implantes que se colocaron a los 25 y optan por sacárselos y reconstruir la mama con su propio tejido".

"Hay menos cirugías de aumento de tamaño y menos de recambio de implante, pero se ha invertido en la proporción de 9 a 1 como hace 30 años a la de hoy es de 5 a 1", precisó.

Además, el doctor Edgardo Bisquert agregó que "hay muchos colegas, no todos, que durante años realizaron implantes y no han tenido en cuenta lo que es la forma corporal, las proporciones y a demanda del paciente, lo cual está mal, realizaron implantes, el paciente no puede decidir qué hacer con su salud y sus proporciones. Estas prácticas con el tiempo causan inconvenientes en sus cuerpos y seguramente requerirán nuevas cirugías reparadoras".