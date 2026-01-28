Lograron eliminar por completo tumores de páncreas en ratones utilizando una triple terapia

Investigadores españoles anunciaron avances en el tratamiento del cáncer de páncreas a partir de estudios experimentales, una noticia que despierta expectativas en el ámbito científico, aunque todavía requiere un largo proceso de validación clínica.

Diego Fernández, médico cirujano especialista en cirugía hepatobiliar-pancreática y cirugía oncológica compleja, y presidente de la Fundación Mar del Plata Trasplante, dialogó con el equipo de Ramos generales y explicó el alcance real de estos desarrollos.

Los estudios fueron realizados en ratas y representan una etapa inicial dentro de un camino extenso que debe atravesar pruebas clínicas en humanos antes de convertirse en un tratamiento disponible. En paralelo, existen múltiples líneas de investigación en curso y terapias que hoy ofrecen respuestas oncológicas alentadoras en determinados pacientes.

El cáncer de páncreas continúa siendo una de las enfermedades oncológicas más complejas, por lo que los avances científicos, aun en etapas tempranas, resultan clave para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida de quienes atraviesan esta patología.