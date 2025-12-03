 "Logramos un ajuste de 15 puntos del PBI y cancelamos U$S 50 mil millones de deuda externa"

El presidente Javier Milei cerró el Encuentro de Líderes que se llevó a cabo en el predio de La Rural en Palermo y que fue organizado por el diario económico El Cronista y en ese marco aseguró que durante su gestión fue posible concretar un ajuste de 15 puntos del PBI y también cancelar deuda externa por un valor de 50 mil millones de dólares.
Milei enfatizó que en esta etapa la economía Argentina seguirá con su camino de apertura a los productos importados y criticó a los empresarios prebendarios, a quienes les adelantó que les irá mal si no entienden el nuevo esquema planteado, que se basa en tener productos de mejor calidad a menores precios.
El presidente criticó al comunismo como sistema económico y recalcó que si se logra bajar el gasto público como durante su Gobierno, que logró una reducción del 30% en ese ítem, el valor del peso se aprecia y la economía puede resistir el precio del dólar bajo.
Estos fueron los conceptos más importantes del discurso del presidente Javier Milei:
- "Después de 123 años pusimos en caja al Tesoro en un mes y al Banco Central en seis meses ajustando 15 puntos del PBI".
- "Tenemos equilibrio fiscal y un déficit de cuenta corriente muy bajo y que está generado por la inversión privada y no por el déficit fiscal".
- "Dejar de lado el equilibrio fiscal es dejar de lado el elemento que explica 20 de las 22 crisis que vivió Argentina desde 1900 hasta la actualidad".
- "Pagamos 50 mil millones de dólares de deuda externa y lo hicimos con recursos genuinos, no con déficit o incautando depósitos de los argentinos".
- "Cuando hay gobiernos que hacen cualquier cosa el precio del dólar se va a las nubes, pero si se hacen las cosas bien el tipo de cambio se aprecia".
- "Los que vivieron profetizando el apocalipsis negaron el efecto kuka y lo siguen haciendo a pesar de la baja del riesgo país tras el triunfo de LLA en las últimas elecciones".
- "El comunismo demostró que no sirve como sistema económico y además se impuso matando a 150 millones de personas en todo el mundo".
- "Sacamos más del 50% de las bancas de Diputados y por eso ahora LLA va a manejar las comisiones en el Congreso".
- "Esto nos permitirá avanzar con las reformas que tenemos planeadas, porque si pudimos hacer todo lo que hicimos en materia económica con un Congreso en contra, ahora los cambios se van a ver más rápidos y van a ser más efectivos".
- "Ningún gobierno tuvo el coraje de sacar la Boleta Única de Papel por miedo a perder elecciones y nosotros sí lo hicimos porque no especulamos con los resultados electorales si no que queremos el bien para todos los argentinos".
- "Cuando alguien quiere determinar los precios a dedo como se hizo en Argentina en los últimos 90 años las cosas salen mal y de un país rico pasamos a ser un país con ingresos medios y bajos".
- "El gasto público bajo un 30% y eso permite tener el precio del dólar controlado".
- "Fijamos la cantidad de dinero a mediados de 2024 cuando terminamos de limpiar los pasivos del Banco Central y eso nos garantiza que la inflación va a desaparecer a medidados de 2026".
- "El problema es que los argentinos fijan sus expectativas en el precio del dólar y la realidad es que si la cantidad de dinero está fija el precio de la divisa se va mantener estable".
- "La devaluación es impopular porque destruye los salarios reales y cuando alguien quiere que se adopte ese sistema está favoreciendo a un grupo de delincuentes que no quieren competir para empobrecer a todos los argentinos".
- "Los argentinos de bien fueron estafados durante 90 años por el Banco Central, que se dedicaba a financiar a un conjunto de estafadores que son los políticos que atacan el equilibrio fiscal".
"Pusimos las cuentas en orden en un mes con el 15% de los diputados y el 10% de los senadores".
- "Las bandas cambiarias están para que no haya volatilidad en el mercado cambiario".
- "Utilizamos 2 mil millones de dólares de los 40 mil que tenemos disponibles tras el acuerdo con Estados Unidos, es apenas el 5%, y eso nos alcanzó para frenar el problema que nos provocó que el Congreso aprobara 40 proyectos en un mes para atacar el equilibrio fiscal".
- "Cuando hablamos de abrir la economía aparecen los parásitos prebendarios exigiendo que los argentinos paguen más caros bienes de peor calidad".
- "El empresario prebendario que quiere cazar en el zoológico va a estar peor en este esquema económico que proponemos".
