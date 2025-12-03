 "Logramos un ajuste de 15 puntos del PBI y cancelamos U$S 50 mil millones de deuda externa"

El presidente Javier Milei cerró el Encuentro de Líderes que se llevó a cabo en el predio de La Rural en Palermo y que fue organizado por el diario económico El Cronista y en ese marco aseguró que durante su gestión fue posible concretar un ajuste de 15 puntos del PBI y también cancelar deuda externa por un valor de 50 mil millones de dólares.

Milei enfatizó que en esta etapa la economía Argentina seguirá con su camino de apertura a los productos importados y criticó a los empresarios prebendarios, a quienes les adelantó que les irá mal si no entienden el nuevo esquema planteado, que se basa en tener productos de mejor calidad a menores precios.

El presidente criticó al comunismo como sistema económico y recalcó que si se logra bajar el gasto público como durante su Gobierno, que logró una reducción del 30% en ese ítem, el valor del peso se aprecia y la economía puede resistir el precio del dólar bajo.

Estos fueron los conceptos más importantes del discurso del presidente Javier Milei: