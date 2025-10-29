“Locura” cumple 40 años: homenaje al disco que consagró a Virus

En una nueva emisión de Las Horas Oscuras, conducida por Leo Acevedo, el programa celebró los 40 años del disco Locura, quinto álbum de Virus, considerado emblemático en la carrera de los hermanos Moura.

Acevedo recordó cómo Locura, lanzado el 25 de octubre de 1985, marcó el salto definitivo hacia la masividad de la banda: ventas superiores a 200.000 copias, sonidos sofisticados, atmósferas sensuales, letras con doble filo y hitazos como “Pronta entrega”, “Luna de miel en la mano” y “Sin disfraz”.

Durante la emisión se repasaron datos del disco: que fue grabado en Buenos Aires y mezclado en Nueva York, que era el favorito de Federico Moura y que puso a Virus en otro lugar del mapa del rock local con estética new wave y pop sintético.

El programa rememoró pasajes clave del álbum, su contexto cultural (post-dictadura, effervescencia artística) y cómo, con Locura, Virus irrumpió no sólo con sonido sino con propuesta estética y poética renovadora.

Una emisión especialmente dedicada al legado del rock nacional, donde el pasado late fuerte y sigue inspirando.