Locro o asado, el dilema gastronómico de miles de argentinos

Comenzó en los días patrios como el 9 de julio o el 25 de mayo, pero luego se fue extendiendo a otros feriados e incluso al encuentro de los domingos entre familiares o amigos.

El equipo de Korol en el Aire se adentra en tema que divide a la mesa de miles de argentinos.

Ambos platos tienen su historia originada en diversas costumbres de nuestras tierras y hay tantas formas de prepararlos como cocineros aparezcan en cada rincón del país.

Amancay Gaspar, cocinera y especialista en locro habló de los ingredientes, tiempos y tipos de cocción, condimentos y las diferentes versiones por provincia o regiones de nuestro país.

Minutos más tarde Sandra Honczar, creadora de “Asadoras Argentinas” habló de su fuerte.

Desde los tiempos, el tipo de cocción, leña o carbón, qué tipo de leña y como encenderla.

Los tipos y cortes de carne, las achuras y los gustos preferidos a la hora de usar la parrilla.