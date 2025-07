" Locomotora  Oliveras fue una pionera del boxeo femenino"

El ex boxeador Jorge "Locomotora" Castro en diálogo con el equipo de Pasión Nacional, recordó a Alejandra Locomotora Oliveras tras su muerte y dijo que "queda su recuerdo". "Ella fue una pionera del boxeo femenino en Argentina, como también lo fue la Tigresa Acuña", mencionó.

"Yo ya la conocía de años atrás, me dijo que se había puesto mi sobrenombre y me pareció muy bien. Hoy en día me queda su recuerdo", contó.

Castro destacó que Oliveras "estaba llena de vida" y que ya había padecido en años pasados un episodio similar, pero que en ese momento se había logrado recuperar.