Loan Peña y el fantasma de la trata

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, en Ecos Criminales repasaron el caso por la desaparición de Loan Danilo Peña, de 5 años, cuyo paradero es incierto desde el 13 de junio de 2024, en la provincia de Corrientes.

Aquel día fue visto por última vez en la localidad 9 de julio, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina.

En tanto, desde el 16 de junio de este año, siete personas imputadas están siendo juzgadas por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor; y, otras 10 en la causa conexa, acusadas por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.

A propósito de este caso y de la trata de personas, conversaron con la periodista y escritora de origen ruso, Kitty Sanders, especialista en la investigación de este delito.