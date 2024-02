"Lo única limitación que me pongo es que no sea una radio ideológica"

El flamante director de Radio Nacional, Héctor Cavallero, celebró su llegada a la radio pública y expresó: "Me gustó el desafío, participar de un medio absolutamente plural, sin idolologías, un medio de información y comunicación con el público, que trabajemos todos en pos de un nuevo país".

Al ser consultado sobre comentarios respecto a la privatización de Radio Nacional, el empresario musical, teatral y cinematográfico expresó: "No tengo información sobre eso. A mí me encomendaron trabajar con y para la radio. No tengo ningún anticipo de que esto será como un proceso para la privatización".

En ese marco, Cavallero manifestó: "La radio tiene una cobertura nacional importantísima. Si nosotros la hacemos rentable, que funcione, con buena audiencia y que no sea militante, creo que la radio puede tener una continuidad importante siendo parte de todos los argentinos; pero eso lo determinaran las autoridades que corresponden".

"Lo única limitación que me estoy poniendo es que no sea una radio ideológica, que no vendamos ideología", sostuvo, al tiempo que subrayó: "No me gusta el periodismo militante".

Por otro lado, Cavallero sostuvo que "de los contratos que se terminaron en diciembre, hay algunos que son de mucho valor; y no creo que tengamos que cambiarlos, sino que recuperarlos. En eso estoy trabajando".