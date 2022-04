Ayer finalizó en la provincia la primera audiencia del juicio oral por la Masacre de Napalpí. La audiencia de este juicio por crímenes de lesa humanidad contra las poblaciones originarias, el primero en su tipo en la historia del país, tuvo lugar en la Casa de las Culturas, en la ciudad de Resistencia, y contó con el acompañamiento de organizaciones sociales, de comunidades originarias y de derechos humanos: " Las sensaciones son impresionantes porque lo que vivimos ayer tiene un alto impacto político, cultural e histórico, que es difícil que ahora nos demos cuenta cuál es el alcance de la puerta que abre este hecho, no solo para la sociedad en general sino para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Podemos darnos cuenta de la enorme trascendencia, tal es así que la sola presencia de 39 pueblos indígenas de todo el país, habla de que ellos mismos ven el impacto que tiene.

En el mundo, no hay hechos similares, pero en Australia se estaba dando, también en Cánada, México y Estados Unidos en relación a la Namibia, pero no en el sentido de atravesar un proceso jurídico, donde la justicia va a determinar la veracidad de los hechos y va a determinar una responsabilidad en este caso del estado. En Alemania se llegó a un acuerdo con las poblaciones originarias de Namibia por las masacres de principio del siglo veinte del Imperio Alemán, donde se reconoció el genocidio y hay una política de financiamiento de emprendimientos, construcción e infraestructura. En Australia algo parecido, sin proceso judicial, pero con indemnizaciones. Hay procesos parecidos pero no con un juicio" afirmó el investigador.

