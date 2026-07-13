“Lo que viven los jugadores en un Mundial es algo único, épico"

De cara al partido que la Selección Nacional de Argentina disputará el miércoles frente a Inglaterra, Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con el conductor de televisión y actor sobre las expectativas que le genera este Mundial.

2026-07-13 Julian Weich

“Estas instancias son las más dramáticas”, admite Julián Weich.

“Tengo la suerte que, por mis horarios, puedo ver todos los partidos”, cuenta.

“Lo que viven los jugadores en un Mundial, para ellos, es algo único, épico. Es algo impresionante para los deportistas y el equipo técnico”. “Siempre pienso en los jugadores, los que ganan son ellos y los que pierden también”.

“Me da pena no poder vivir la Argentina con el sentido del bien común. Veo el Mundial, festejos, todos juntos, después termina y queda en la nada”, reflexiona, “no es tan difícil dejar el ego de lado”.