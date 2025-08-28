Felipe Romero Sívori es uno de los alumnos de la Facultad de Derecho que se vió envuelto en una violenta pelea a golpes de puño que tuvo lugar esta mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos aires.

En diálogo con Nicoloas Yacoy en Viva la pepa, contó que es miembro de la agrupación Somos Libres desde comienzos de 2024 y aseguró que no es la primera vez que sufren hechos de violencia.

"Lo que vimos hoy es un ejemplo más de la violencia de la Juventud Peronista y de la Izquierda dentro de la UBA; la violencia política en la facultad es muy fuerte y con la conducción de Franja Morada, la Izquierda y la Juventud Peronista se unen para agredir a los libertarios".

Romero Sívori contó detalles de cómo se originó la disputa por un espacio en un pasillo de la facultad de Derecho y las permanentes agresiones que los libertarios reciben de parte de otras agrupaciones políticas.