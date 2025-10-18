En su encuentro habitual con “Amigos”, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió la visita de la asadora, cocinera y empresaria gastronómica.

En la charla, repasaron la infancia de Vicky Achaval que nació “en Buenos Aires, en una familia muy tradicional”.

También, conversaron sobre su carrera profesional que comenzó como diseñadora de modas para luego estudiar actuación en Nueva York y hoy estar al frente de Manso Restaurante.

Vicky trabajó en ficciones argentinas y participó en innumerables publicidades hasta que encontró en la gastronomía su “forma de hablar” y buscó -casi sin querer- derribar mitos en la parrilla.

“No tengo miedo a patear el tablero”, dice orgullosa repasando lo que ha sido su vida hasta ahora.

“Llegaba a casa y mi manera de relajar era servir una copa de vino, prender la hornalla y divertirme, así empezó, nunca pensé que iba a estar adonde estoy hoy”.

Contó cómo nació Manso Restaurante, reconoce que “nunca había entrado a una cocina gastronómica” y que “no tenía ni la menor idea en lo que me estaba metiendo”.

“Esa es la magia de la cocina y el fuego tiene algo muy particular con los sabores. Creo que lo que transmito es la pasión que tengo con los fuegos. El fuego reúne, está bueno lo que se arma a su alrededor”.