“Lo que se viene es fenomenal”, dijo Luis Caputo sobre las inversiones en el país

El ministro de Economía aseguró que “es un boom que no se imagina nadie” y lo relacionó con la realización del Argentina Week en Nueva York.

“Los frutos se van a empezar a ver en el corto plazo”, expresó el funcionario al disertar en el 21 Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Caputo también aclaró que tienen cubiertos los próximos tres vencimiento de capital.

El ministro aseguró que ya hay financiamiento para cubrir vencimientos de capital hasta julio de 2027 por unos USD 9.000 millones. Señal de solidez financiera y previsibilidad, sin necesidad de salir a buscar deuda al mercado internacional.

"Cuando hablamos de deuda -aclaró no es nueva deuda sino refinanciamiento....y el trabajo en Finanzas refinanciar lo más barato posible”, reafirmó.