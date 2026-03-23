A pocos días de haberse estrenado “Maldita felicidad” en el Teatro Metropolitan, Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el actor que integra la obra en la que entra en tela de juicio un tema tan anhelado como cuestionado: "la felicidad". "Estamos de jueves a domingo", precisó, "la obra moviliza e interpela al espectador".

“Es una experiencia muy linda, una obra que luché mucho para que se hiciera”.

“Nos divertimos mucho”, admitió Carlos Portaluppi, “el teatro argentino es siempre bien recibido”.

Destacó muy especialmente el trabajo de Agustina Gatto, la autora de la obra.

“Me gusta mucho el texto, es increíble la narrativa que tiene y mucho sentido del humor”.

El actor habló de la historia que retrata este proyecto teatral bajo la dirección de Daniel Veronese, el protagonismo de Pablo Echarri y Paola Krum junto a Portaluppi e Inés Palombo.

“Lo que me produce felicidad es hacer teatro, mi espacio de plenitud es cuando estoy ahí en el teatro contando mi historia”.

"Tenemos una plaza teatral importante, hay mucha oferta cultural a nivel teatral", reconoció respecto a la diversidad de obras que hay en cartelera.