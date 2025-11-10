El titular de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina, Christian Hooft, visitó el estudio de Radio Nacional y destacó el encuentro que mantuvo el Consejo Directivo de esa organización con el presidente Javier Milei tras la jornada oficial del Día de las Iglesias Evangélicas.

En Creer o reventar, sostuvo que la reunión tuvo carácter institucional y espiritual, al tiempo que señaló que el acto incluyó una jornada de oración por la nación, por las autoridades y por temas como la educación, la justicia y la economía.

El presidente, como cualquier ser humano, tiene necesidades emocionales y también espirituales. Las decidió mostrar desde el día uno, y no estamos acostumbrados a eso. Generalmente los presidente no mostraban esa faceta íntima, pero este presidente tomó una mirada más abierta y desmitificó la cercanía a la fe", expresó.

Además, Hooft reflexionó sobre el presente de la Argentina y expresó: "Lo que llevó al país a la pobreza fueron malas administraciones, se gastó más de lo que se tiene y hubo corrupción. Estamos llevando adelante causas importantes en nuestra historia"

Por otro lado, subrayó que "la Iglesia no quiere que el Estado se meta en la Iglesia" y recalcó que "la independencia económica es fundamental, porque cualquier dependencia mínima condiciona el mensaje".