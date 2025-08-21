"Lo que hacemos en Soy Nacional es relacionarnos con la música y los músicos de todo el país”

En la cuenta regresiva para la emisión número 400 de Soy Nacional, Adrián Noriega, en Nunca es tarde, saludó a la conductora y cantante por este logro radial.

Sandra admitió sentirse “muy feliz y orgullosa” y, tras recordar que “estamos transitando el noveno año" de Soy Nacional, adelantó que “tenemos para este sábado un programa espectacular, una verdadera fiesta”.

“Es muy lindo sentir que no estoy dependiendo de ninguna ecuación política", dijo, "sin duda Soy Nacional es un espacio federal, lo que hacemos es relacionarnos con la música y los músicos de todo el país”, agregó.

Al mismo tiempo, valoró que “Radio Nacional trasciende los gobiernos y está ahí para todos los argentinos”.

A su vez, Sandra Mihanovich, que cuenta con “22 discos” grabados además de “algunas canciones sueltas” reflexionó sobre el presente de los músicos y el acceso digital a su música.

“Creo que la historia va convirtiendo las distintas expresiones artísticas en clásicos”, indicó.

La celebración por los 400 programas será el sábado 23 de agosto entre las 13 y las 15 horas y podrá escucharse en triplex por la AM 870, Nacional Folklórica y Nacional Rock al que se agregará el canal de streaming.

En la consolidación de un espacio único que combina música, entrevistas y cultura, este especial tendrá como eje central la obra de María Elena Walsh, repertorio que Sandra compartirá con figuras como Juan Carlos Baglietto, Topa, Marilina Ross, Lito Vitale, Hilda Lizarazu y Julia Zenko, entre otros; quienes sumarán sus voces a un homenaje lleno de emoción.

Soy Nacional lleva nueve años ininterrumpidos al aire de Radio Nacional y han pasado más de 250 invitadas e invitados.