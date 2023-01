Lo que esconde la crítica a los feminismos por el abordaje del caso Dupuy

DESCARGAR

Mónica Molina, periodista feminista integrante de la Red Par explicó en el programa Bajamos la Térmica por qué el asesinato del niño pampeano Lucio Dupuy, así como la cobertura del juicio contra las mujeres acusadas debe tener una cobertura distinta.

Por otra parte Molina expresó que “desde el principio, la cobertura de ese caso puso en superficie corrientes de opinión de lo más retrógradas en lo que es el enfoque de género en los abordajes de la comunicación desde el primer momento. El horror de lo de Lucio a todas nos conmovió y mal podríamos no expresarnos porque si hay algo que no tiene nada de feminismo ha sido la violencia y la crueldad con la que este niño fue víctima del homicidio”.

Molina afirmó que “yo no puedo considerar que se haya actuado desde una ética feminista con esto”, por el hecho de que las mujeres acusadas se hayan expresado como feministas. Por otra parte, la orientación sexual de las mujeres no explica nada de lo ocurrido.

En este sentido Molina se refirió a las malas praxis periodísticas que abonaron este discurso de odio hacia el feminismo. “Si hay una posibilidad que tenemos al estar en un medio de comunicación de poder analizar desde un lugar distinto esta situación vamos a poder contribuir a analizar las situaciones de determinada manera, pero es evidente que no hay lugar para la reflexión cuando se ataca y se agrede”, manifestó la periodista.

Al respecto se expresó a los ataques que recibió la periodistas editora de género de Artear, Marina Arbisu y tantas otras periodistas feministas. “Nos siguen pretendiendo calladas y sumisas, entonces una voz disonante del orden jerárquico y patriarcal como ocurrió con la expresión del feminismo vino a poner sobre la mesa todas las desigualdades y jerarquías que hay que poner en cuestión…Son atacadas porque vienen a decir que las cosas pueden ser de otra manera ”, manifestó Molina entre otros conceptos.

La periodista Abisu recibió numerosos ataques por redes sociales, y por ello también tuvo la solidaridad de sus pares desde distintas organizaciones como la Red Par, y la defensora del público Miriam Lewin. Hoy, Abisu publicó la siguiente nota donde hace un análisis de lo ocurrido

