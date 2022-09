Lo que debemos saber para evitar estafas

Durante su participación en el programa Muchas Gracias, Elena Quintero habló sobre la identificación de las personas en distintas situaciones como los softwares espías o en las maternidades para evitar el robo de bebés.

Por otra parte se refirió a las estafas económicas. “Justamente la persona que comete el ilícito penal utiliza mecanismos para engañar al otro y perjudicar en su patrimonio…Últimamente contactan por ws con logos de instituciones entonces las personas tienen que contestar los primeros mensajes y pasar capturas de pantalla a la fiscalía de delitos económicos”.

En general ocurre que estos ilícitos no se resuelven favorablemente, aclaró Quintero. Por ello apuntó a la prevención: “Lo primero es que no hay que darle datos de índole personal a nadie por teléfono. Salvo que uno llame al banco por un tema particular, no hay que dar información. Por otro lado, ni ANSES, ni Mercado pago ni los bancos hacen estas transacciones por redes sociales”.

Finalmente, también hizo referencia a estafas usando terminología vinculada con delitos sexuales.

Muchas Gracias

