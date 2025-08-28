"Lo que ayer pasó en Lomas de Zamora es el kirchnerismo en estado puro"

El intendente de Mar del Plata Guillermo Monetenegro en diálogo con Hugo Macchiavelli, criticó los ataques de ayer perpretrados por militantes del kirchnerismo a la caravana del presidente Milei en Lomas de Zamora. Además dio su opinión sobre el caso de Diego Spagnuolo y los presuntos sobornos en la Agencia de Discapacidad (Andis).

"Lo que pasó ayer en Lomas, es el kirchnerismo en estado puro. Lo hicieron siempre. El que hace trammpa o recurre a la violencia. Quieren quedarse con la provincia de Buenos Aires y utilizarla de guarida. Son los que dejaron el 53 % de pobreza, 300 % de inflación y una provincia arrasada", expresó.

Montenegro dijo que la propuesta del gobierno es "totalmente distinta": "Nosotros vamos con propuestas. No tenemos miedo. Mostramos la cara y no tiramos piedras. Vamos para adelante porque es la gente la que plantea los cambios necesarios".

"En una etapa electoral está todo más revolucionado, pero es lo que hicieron siempre", agregó el entrevistado.