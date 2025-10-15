Lo mejor de la gastronomía de la Patagonia estuvo en Bariloche

La 12° edición de Bariloche a la Carta (BALC) mostró lo mejor de la gastronomía de la Patagonia, premiando los mejores platos del Circuito Gastronómico, y cerró con récord de público.

Del 6 al 13 de octubre, la ciudad se transformó en un gran escenario gastronómico, en el que unos 85 restaurantes y bares ofrecieron menús especiales, con la participación de 65 mil personas.

La Feria BALC, desarrollada en el Centro Cívico, convocó a 40 mil visitantes y reunió a más de 120 expositores con más de tres mil productos en exhibición.

El Certamen BALC 2025 volvió a ser uno de los momentos más esperados del evento.

Con 20.000 votos registrados, el público eligió los mejores platos del Circuito Gastronómico, premiando la creatividad, el uso de materia prima rionegrina y la calidad de las producciones locales.

Los platos ganadores fueron:

● Plato de Oro: "Cordillera Secreta", una propuesta del Hotel Sheraton Bariloche que combina cordero, morillas y langostinos acompañado de una nube de ciprés, cous cous tostado, panacota de queso azul y un fondo oscuro de cacao.

● Mejor Entrada: el original alfajor de foie de cordero entre galletas de hongos y cacao amargo, acompañado por hierbas adobadas en aceite de pino de KM1 Restó.

● Mejor Postre: la Pavlova de frutos rojos del Gran Hotel Panamericano.

● Mejor Plato de Cervecería: la Fainá con textura de hongos (paté de hongos de pino, girgolas en escabeche y una mezcla salteada de gírgolas, pino y portobellos salteados) y lactonesa de romero de Wesley Tap Garden.

● Premio Menú Río Negro: 1875 Polo Club House, por destacar ingredientes locales como trucha, cordero, frambuesa, aceite de merkén, vinagre de sauco y chocolates.

● Mejor Plato de Feria Gastronómica: el "Cubanito de Nori" de AUITA, una original fusión de trucha, palta, yuzu y filadelfia.

Bariloche a la Carta es organizado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb), Emprotur, Gobierno de Río Negro y la Municipalidad de Bariloche.