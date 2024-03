“Lo del sufrimiento necesario se ha instalado de manera exitosa”

La consultora Zuban Córdoba y Asociados publicó su informe nacional de marzo, al cumplirse los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei. El relevamiento registró un 57,3 por ciento de desaprobación de la gestión económica, y un 42,7 de aprobación. Nayet Kademian, politóloga y referente de la encuestadora, analizó los resultados en diálogo con Nacional Rosario Fontanarrosa.

La analista política remarcó en el programa La siesta jugada (14 a 16 hs.) que “9 de cada 10 personas dicen que al ajuste lo estamos pagando todos” y no la casta como dice el Gobierno, pero “tiene un 42 por ciento de apoyo”. Al respecto, indicó: “La respuesta que le encontramos es que lo del sufrimiento necesario es un relato que se ha instalado de manera exitosa”. Finalmente, aclaró: “En las provincias no encontramos un hartazgo con la política tradicional. Allí no ganó ningún outsider”.