Lluvias y vientos ponen en alerta a Santa Cruz y Chubut

El inicio de octubre mantiene las jornadas templadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por condiciones adversas en la región patagónica. Para este jueves 2, se anunciaron advertencias por lluvias y vientos que alcanzan a Santa Cruz y al sur de Chubut.

En el oeste santacruceño regirá una alerta amarilla por precipitaciones de variada intensidad, con acumulados estimados entre 30 y 50 milímetros en 24 horas y posibilidad de superar esos valores de manera puntual. En zonas elevadas no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezcladas. En paralelo, el centro y norte de esa provincia, junto al sur de Chubut, estarán bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90. El organismo advirtió que estos fenómenos podrían provocar daños e interrupciones temporarias en actividades cotidianas.

En la ciudad de Buenos Aires, el jueves comenzará con cielo mayormente nublado, con mejoras hacia el mediodía y períodos de nubosidad variable durante la tarde, mientras que por la noche volverá a cubrirse. La temperatura se ubicará entre una mínima de 13 grados y una máxima de 23.

En el resto del país, se esperan máximas elevadas en el norte y marcas más bajas en la Patagonia. Córdoba y Tucumán alcanzarán los 28 grados, Santa Fe y Entre Ríos se ubicarán en 27, mientras que Jujuy y Salta rondarán los 25. En Misiones se prevé una máxima de 22 grados, en La Rioja de 29 y en Santiago del Estero se esperan 32. En San Luis el termómetro llegará a 28, en San Juan a 30 y en Mendoza a 28. En la Patagonia, Río Negro y Chubut alcanzarán los 29 grados, aunque con mínimas más bajas, mientras que en Santa Cruz las marcas oscilarán entre 1 y 13 grados.