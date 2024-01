Lluvias y tormentas no habituales para Córdoba

María Lila Asar, doctora en Física especializada en física de la atmósfera, sobre las particularidades de la lluvia en Córdoba dijo que el milimetraje fue alto. "100 milímetros es mucha cantidad, el cambio climático altera los niveles de precipitación, al sur de Córdoba hubo mucha precipitación y tienen granizo más grande".

La profesional explicó los sistemas de medición para llegar a esta conclusión. "Tomamos el promedio de los últimos 30 años en una ciudad. Se miden todas las lluvias que hubo para cierto mes en esos 30 años y de ahí se saca el promedio meteorológico que dice cuánto es la lluvia promedio típica".

"En estas últimas lluvias que tuvimos con mayor caudal de agua hemos visto números realmente altos, algo así como 130 milímetros en algunos puntos de la ciudad, que realmente es mucha cantidad de agua. Un milímetro de lluvia es un litro de agua que vos echas en un metro cuadrado de superficie. Estamos hablando de 130 litros de agua en un metro cuadrado, es un montón", enfatizó.

Por otro lado, se refirió al concepto de Ciencia Ciudadana, cuyo proyecto integra para las mediciones en la ciudad de Córdoba. "Ciencia Ciudadana es cuando los científicos trabajamos con colaboración de gente que no es necesariamente científica, es ciencia colaborativa. Necesitamos datos de lluvias de toda la ciudad para entender cómo funciona el fenómeno este en particular de isla de calor, entonces lo que hacemos es preguntarle a gente interesada por distintos medios, amigos, familia, algunas escuelas, integrando voluntarios. Cada persona interesada y comprometida instala un pluviómetro en su casa y se compromete a tomar las lecturas de lluvia", en un horario establecido. "De esta manera tenemos una red muy amplia que no podríamos tener de otro modo, porque un pluviómetro automático es algo muy caro. Eso nos permite trabajar con datos verídicos".

En otro orden, repasó los factores de los fenómenos no habituales. "El cambio climático global lo que hace es alterar los patrones de precipitación, a eso le tenés que sumar cosas como (las corrientes de) El niño o La niña y encima de eso tenemos la isla de calor urbano, que es básicamente el calor que acumula una ciudad por estar construida con mucho material que absorbe calor y lo retiene por tener pocos espacios verdes".

