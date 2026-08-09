"Llevo la mitad de la vida corriendo y quiero seguir mientras la salud me permita"

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.
Podcast: Bajar
En esta oportunidad, en la Entrevista de Fondo, conversamos con la locutora y docente Mariana Gil Laborde, trainer de PNL - Programación Neurolingüística - sobre las herramientas que podemos aplicar para entrenar la mente.
En la charla nos contó sobre las técnicas que nos permiten acallar los pensamientos negativos y activar el sistema nervioso parasimpático, entre ellas "el reencuadre y "hablarnos bien".
"El dolor va a estar, no se va a ir, pero tenemos que re-encuadrar ese pensamiento y hablarnos bien para observar otras cosas positivas y darle un marco positivo a lo que estamos viviendo. Cuando nos hablamos bien, tenemos un super poder".
"El cerebro no sabe distinguir la realidad de la ficción", advirtió.
"Esto es entrenamiento, es un trabajo que se hace cotidianamente, practiquenlo en la diaria para aplicarlo luego en situaciones más extremas", nos aconsejó y remarcó "es un ejercicio diario que nos sirve para todo en la vida" .
"Hay un montón de herramientas vinculadas al cómo: cómo nos hablamos, cómo queremos sentirnos, cómo nos vemos y nos visualizamos", indicó.
En la Historia que corre, conversamos con Héctor Grunewald, de 81 años, que lleva casi 40 años corriendo y participando en competencias.
Albañil de oficio, plomero y gasista por estudio, hace 25 años le donó un riñón a su hijo mayor Pablo, que es cheff. Lleva más 1100 carreras cumplidas y 23 ultramaratones oficiales.
"El running se fue dando, de a poquito. Adaptamos otro sistema de vida, y al final la mitad de la vida la estoy corriendo. Con mucha suerte porque he podido correr en toda la Argentina, solo me falta una carrera en La Rioja", explica.
"Uno cuando está vivo tiene que hacer lo que le gusta, no puede estar limitado. Me cuido en las comidas y no consumo medicamentos. Trato de disfrutar aunque me cuesta, troto un ratito, entro en calor y le pido a Dios que me ayude, y hasta ahora me está ayudando"."Lo fundamental es sacar a la gente de la silla, que salgan a caminar, conversar, vivir lo lindo que es esto. Aprovechar la oportunidad de hacerlo antes de que tenga que ser más pasivo, quiero seguir mientras la salud me permita".
Por otro lado, conversamos con Fanny Senestrari, entrenadora y una de las organizadoras de Trasla Trail - Sierra Embrujada, carrera prevista para el 16 de agosto en Las Rabonas, provincia de Córdoba.