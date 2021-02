Llegaron al país las primeras 580 mil dosis de la vacuna Covishield

Las vacunas son de la marca Covishield, producidas por el laboratorio Serum Institute de la India y desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Al respecto charlamos con el infectólogo Daniel Pryluka.” Es una vacuna probada y aprobada, que cambió su lugar de fabricación, cumpliendo con todas las normas que tienen que cumplir”.

“Es una vacuna con un vector de adenovirus diferente a la Sputnik, pero conceptualmente es lo mismo. También son dos dosis. A diferencia de la rusa, la primera y la segunda dosis son iguales. Y es más simple porque se pueden conservar en heladera, lo que ayuda a la logística”, señaló el reconocido especialista en Radio Nacional Bahía Blanca.

Agregó que si bien es cierto que las vacunas son eficaces en el desarrollo de la enfermedad, “no sabemos por cuánto tiempo dura la inmunidad ni si esas personas vacunadas no pueden contagiar aunque no se enfermen, podrían ser portadores sanos. Esto no se sabe aún”.