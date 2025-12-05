Llegaron a Argentina los primeros seis aviones de combate F-16

Los primeros seis aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca arribaron a Argentina y serán presentados oficialmente este sábado en Córdoba, en un acto que podría ser encabezado por el presidente Javier Milei.

La presencia del mandatario dependerá de las condiciones climáticas, informaron fuentes oficiales.

La ceremonia está programada para las 9 de la mañana en el Área Material Río Cuarto, según confirmó la Municipalidad de Las Higueras, localidad cercana a esa ciudad.

El vuelo inaugural, inicialmente previsto para el domingo sobre Buenos Aires, fue reprogramado para el sábado entre las 8 y las 8.45. En ese lapso, la escuadrilla llegará al área metropolitana desde Río Cuarto, ingresando por el Río de la Plata.

El ministro de Defensa, Luis Petri, lideró este viernes la recepción de las aeronaves, que quedarán destinadas al Área Material Río Cuarto. En el acto oficial también participarán el ministro entrante, teniente general Carlos Presti, y altos mandos militares.

La compra a Dinamarca incluyó 24 aviones F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar Tape 6.5, entre ellos 16 monoplazas y 8 biplazas de entrenamiento.

El paquete contempla además armamento, equipamiento de apoyo, cuatro simuladores, ocho motores, cascos de última generación y repuestos para cinco años, con entregas escalonadas de cuatro unidades por año.

El traslado de los primeros seis F-16 se inició el 28 de noviembre desde Vojens, Dinamarca, e incluyó escalas en la Base Aérea Zaragoza, en España, y en la Base Aérea Gando, en las Islas Canarias.