Llegan los primeros F-16 a la Argentina: ¿cómo son estos aviones y cuál será su itinerario?

Las seis aeronaves adquiridas a Dinamarca para reforzar la defensa aérea del país llegarán este viernes a Río Cuarto. En la mañana del domingo realizarán un vuelo rasante en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. El piloto, analista aeronáutico y periodista Carlos Rinzelli en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli opinó sobre esta adquisición en Radio Nacional.

"Esto es un avance tecnológico para el país de magnitudes considerables. Es un avión de combate, es monomotor, su velocidad supera dos veces la del sonido", describió. "Va por arriba de los 2500 km por hora. Tiene una capacidad de giro que está dentro de las 9 G, tiene un poder de fuego infernal", agregó.

"Este avión tiene una primer etapa en donde va un piloto, aunque varios de estos modelos no están tripulados. Pero para eso debe haber un entrenamiento especial. Esto puede ayudar al cuidado de las fronteras, el cuidado del mar y todo lo que tenga que ver con la defensa del país. La fuerza aérea hace más de 30 años que no recibe un avión renovado", opinó.