Llegan la Semana del Helado Artesanal y La Noche de las Heladerías

Bajo el lema "El futuro es artesanal", del 10 al 16 de noviembre se celebrará la 41° Semana del Auténtico Helado Artesanal con la presentación de un nuevo sabor y la realización de shows en vivo y acciones solidarias a beneficio de distintas fundaciones.

En tanto, el jueves 13 se llevará a cabo la 9° edición de La Noche de las Heladerías, donde más de 500 locales adheridos de todo el país ofrecerán la promoción 2x1 en cuarto kilo y shows musicales en vivo.

Organizadas por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), el mapa de locales participantes estará disponible en: www.lanochedelasheladerias.com.ar

La consigna de este año busca poner en valor la creatividad, la autenticidad y la conexión humana en un contexto cada vez más digital.

Este año Afadhya propone el sabor "Fruta d'Oro", un sorbete de mango y banana, con lajas de chocolate blanco y ralladura de lima, que surgió de la última Coppa d'Oro del Helado Artesanal celebrada en el país.

"Frutta d'Oro fue creado en conjunto con los maestros heladeros de Afadhya en los laboratorios de la nueva Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal", destacó el presidente de Afadhya, Maximiliano Maccarrone.

Según las últimas investigaciones de mercado, el consumo promedio anual per cápita de helado en la Argentina es de 7,3 kilos, con picos que alcanzan los 10 kilos durante la temporada alta.

Los clásicos infaltables en el kilo de helado más pedido por los argentinos incluyen sabores como dulce de leche granizado, chocolate con almendras, frutilla a la crema y pistacho.

"Esto refleja la combinación perfecta entre tradición y sabor artesanal", afirmó Maccarrone.

Desde su creación en 1985, la Semana del Helado se consolidó como una tradición que combina promoción, solidaridad e innovación; y, en 2017, sumó La Noche de las Heladerías.

Reconocida por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como actividad de interés cultural y el Ministerio de Turismo de la Nación como Marca País, la celebración del helado argentino crece año tras año.