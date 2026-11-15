Llegan la 42° Semana del Helado Artesanal y la 10° Noche de las Heladerías

La 42° edición de la Semana del Auténtico Helado Artesanal se realizará del 16 al 22 de noviembre para compartir "el sabor de lo nuestro" en locales adheridos en todo el país.

Dentro de la misma, el miércoles 18 desde las 19 hasta el cierre de los locales adheridos, se llevará a cabo la décima edición de La Noche de las Heladerías.

Organizado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), el evento reunirá más de 500 heladerías de todo el país.

El listado de heladerías artesanales adheridas que ofrecerán la promoción de 2x1 en ¼ kilo de helado estará disponible en www.instagram.com/heladerosartesanales/

La iniciativa busca poner en valor la identidad del producto, el territorio, productores y materias primas de todas las regiones del país y el trabajo de los maestros heladeros.

"Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro", señaló Maximiliano Maccarrone, presidente de Afadhya.

Según Maccarrone, "el Helado Artesanal argentino tiene una historia, una forma de elaboración e infinidad materias primas de calidad de nuestro territorio que forman su personalidad.

"Nuestro helado es una de las banderas culturales que se posiciona en el mundo como de los mejores; es parte de nuestra identidad gastronómica", remarcó el ejecutivo.

Y concluyó: "La Semana y, especialmente, esta décima edición de La Noche de las Heladerías son una oportunidad para compartirlo y seguir poniendo en valor todo lo que hay detrás de cada helado".

Además, Afadhya presentará un nuevo sabor para deleitar a los fanáticos del Helado Artesanal Argentino: "Maní Split".

Esta creación, desarrollada especialmente para esta semana, combinará una crema a base de maní tostado, veteado de dulce de leche con lajas de chocolate y cristales de sal.