Llega una nueva edición de "La Noche de las Vinotecas"

La sexta edición de "La Noche de las Vinotecas", evento federal para promover el Vino Argentino, se realizará el viernes 14 de noviembre de 20 a 0 en todas las vinotecas adheridas del país.

Organizada por la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines (CAVA), con el apoyo de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el Fondo Vitivinícola, será una noche a puro vino argentino.

El objetivo es descubrir nuevas etiquetas, nuevos terruños, nuevos cepas y renovar la pasión por el vino argentino en el día del "Vino Argentino Bebida Nacional".

Participan vinotecas, wine bar y restó de vinos de Bahía Blanca, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Misiones, Santa Fe y Tierra del Fuego, entre otras provincias.

La Noche de las Vinotecas tiene identidad gráfica y una campaña publicitaria y de comunicación y promoción para todo el país, celebrando el día del Vino Argentino.

Más de 600 vinotecas se organizan para generar una experiencia única para todos los amantes del vino: degustaciones, espectáculos, gastronomía, música y buenos momentos por parte de cada punto adherido y descuentos de hasta 50% en etiquetas seleccionadas para promocionar al vino argentino.

Gran parte del único canal especializado en la venta de vinos se ha puesto de acuerdo para poner en valor la importancia que las vinotecas tienen para casi 700 pequeñas y medianas bodegas familiares que hoy producen vinos en 18 provincias.

En la web www.lanochedelasvinotecas.com.ar, los interesados podrán encontrar un mapa virtual con todas las vinotecas adheridas.

Cada lugar organizará diversas actividades para esa noche, de modo que el público podrá elegir el recorrido preferido de los diferentes circuitos.