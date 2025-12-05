Llega una nueva edición de la Fiesta del Queso Tandilero

La séptima edición de la Fiesta del Queso Tandilero se desarrollará los días 6, 7 y 8 de diciembre en el Parque Independencia de la ciudad bonaerense.

Desde las 12 y hasta la medianoche, reunirá a miles de visitantes para celebrar la tradición, la producción y la cultura quesera local.

Con entrada libre y gratuita, es organizada por el Clúster Quesero de Tandil, Bar Tent Eventos y el Municipio de Tandil.

En su séptima edición, la Fiesta del Queso Tandilero vuelve a poner el acento en la experiencia sensorial.

La Carpa Quesera será el epicentro de las actividades que buscan acercar al público al mundo de los sabores, los aromas y las historias detrás de cada producto.

Allí se desarrollarán las tradicionales Catas Sensoriales de Quesos Tandileros, una propuesta solidaria a beneficio del Banco de Alimentos Tandil.

También se ofrecerán maridajes gratuitos con vinos, mieles, vermouths y cervezas locales, charlas temáticas con especialistas y productores, y actividades dentro del Espacio del Queso.

Las mismas incluirán experiencias con escuelas, clases de cocina para chicos, demostraciones de elaboración y pequeños encuentros técnicos destinados al sector productivo.

Los protagonistas de la fiesta serán los productores locales, que ofrecerán la posibilidad de comprar y degustar directamente en los stands los quesos elaborados en Tandil.

Cada uno representa una parte de la historia y la diversidad del trabajo quesero de la región, que abarca desde los clásicos semiduros y duros hasta opciones con leche de vaca, cabra u oveja, con distintos procesos y estilos que reflejan la identidad tandilense.

Además del circuito quesero, el público podrá recorrer una gran feria gastronómica con foodtrucks, stands de emprendedores y productos regionales, disfrutar de espacios de recreación y asistir a una completa grilla de espectáculos con artistas locales y figuras de la música nacional.