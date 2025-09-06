Llega una nueva edición de la feria para los amantes del café

Baristas, emprendedores y amantes del café se darán cita el domingo 14 y lunes 15 de septiembre, de 10 a 21, en el Pabellón Ocre del predio ferial La Rural para participar de la feria Exigí Buen Café.

Durante esos dos días, más de 70 expositores de todo el mundo presentarán lo último en granos, métodos, cafeteras y tendencias de consumo a los 25.000 visitantes que se esperan.

Productores, tostadores, tecnología cafetera, insumos, cafeterías; grandes y pequeñas empresas; dueños de cafeterías, baristas y coffee lovers.

Habrá degustaciones gratuitas en todos los stands de cafés de distintos orígenes y preparados de múltiples maneras.

La feria también ofrecerá talleres gratuitos en el Lab (molienda, tuestes, métodos y todo lo que se necesita para ser barista en casa).

Latte art en vivo (los mejores baristas enseñarán a dibujar corazones, rosetas, tulipanes y hasta figuras en 3D con leche).

Catas y desafíos sensoriales para poner a prueba el paladar, concursos nacionales de barismo, filtrados y coctelería con café.

El XII Concurso Nacional de Baristas, la VII Competencia de LaXe Art, el II Campeonato Federal de Filtrados y el VII Torneo de Café y Coctelería.

También, habrá charlas con referentes de la industria que contarán las últimas novedades en negocios, tecnología y consumo en un auditorio para 300 personas.